Bozuk halk otobüsünde yaşam

Kayseri'de, 48 yaşındaki Rahmi Yıldız, 4 sene önce maddi imkansızlıklar yüzünden eşinden boşandı. Ardından psikolojik bunalıma giren Yıldız, KOAH hastalığına da yakalandı. Gün içinde halk otobüsü şoförlerinin ayakkabılarını boyayarak geçimini sağlamaya çalışan Yıldız'ı şoförler, bozulan bir halk otobüsünün içine yerleştirdi. Geceleri otobüs içinde yatan yıldız, gündüzleri ise ekmeğinin peşine düşüyor.

Çok zor durumda olduğunu kaydeden Rahmi Yıldız, kış ayının yaklaştığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Halk otobüsünün içinin geceleri soğuk olduğunu belirten Yıldız, "Burada yaşamak çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Eşimden ayrılalı 5 sene oldu. Ayrıldıktan sonra psikolojik tedavi gördüm. Zihnim ve aklım iyice karıştı. Psikolojik bir boşluğun içine düştüm. KOAH hastalığından dolayı çalışma imkanım da olmuyor. Çok zor durumdayım. Sabah kalkınca bir yemek bulamıyorum. Milletimizden ve yetkililerden Allah rızası için yardım istiyorum. Sıcak bir evim ve gidebileceğim bir işim olursa çok mutlu olacağım. Otobüsçüler bana yardım etti ve iyi kötü kafamı sokabileceğim bir yer buldum. En azından kış gelmeden bir yuva sahibi olmak istiyorum. Çocuklarım annesinin yanındalar. 4 senedir görüşme imkanım olmadı. Bayramdan bayrama arıyorlar. Başka bir bağlantımız yok. Çocuklarıma da bu durumda kalmasın diye dua ediyorum" şeklinde konuştu.

Ali Göç