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Bozuk para hırsızları yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama ünitesindeki bozuk paraları çalan 4 kişiden 2’si tutuklandı.


25 Şubat 2017 14:38

D-400 Karayolu üzerinde Ilıca Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonunun araç yıkama ünitesinin bozuk para kasası kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Güvenlik kameralarını izleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakoluna bağlı ekipler, bozuk paraları çalan 4 kişinin 27 AYZ 52 plakalı araçla kaçtıklarını belirledi. 

Jandarma ekipleri akaryakıt istasyonundan bozuk paraları çalarak kaçan 4 kişinin 23 Şubat Perşembe günü Alanya-Konaklı’da bir inşaattan demir çalarak kaçan ve Manavgat’ta Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Manavgat polisi tarafından yakalanarak Konaklı Jandarma ekiplerine teslim edilen şahıslar olduğunu belirledi.
Daha önce de Manavgat’ta hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen M.Y., K.D., N.A. ve M.D. sorgularının ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı. Zanlılardan M.Y. ve M.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.D. ve N.A. serbest bırakıldı. 

Arif Kaplan
 

Etiketler: bozuk para


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