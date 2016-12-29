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Bozüyük kara teslim

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı ilçe genelini beyaza bürürken zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bozüyük kara teslim

29 Aralık 2016 15:57

Trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. İlçe genelinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İlçeye bağlı 44 köy yolundan aciliyet durumuna göre 10 tanesinin yolu açılırken İl Özel idaresine bağlı 2 greyder tarafından köy yollarının açım çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İlçeye bağlı köylerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bildirildi. Karın keyfini okulların tatil edilmesiyle birlikte en çok çocuklar yaşarken ilçenin tamamı kartpostallık görüntülere sahne oldu.

İlçe merkezinde ise Bozüyük Belediyesi acil müdahale ekipleri tarafından ana güzergahlar, hastane yolları ve acil servis girişi başta olmak üzere yol açma ve tuzlama çalışmaları yapılarak yolların açık kalması sağlandı. Kar yağışıyla birlikte göreve başlayan ekipler 24 saat kesintisiz olarak yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. İlçe genelinde kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi. 

İsmet Cep


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