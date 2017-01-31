Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bozüyük MHP İlçe Başkanı görevden alındı

Bozüyük MHP İlçe Başkanı görevden alındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yılmaz Çevik, parti genel merkezi tarafından görevden alınarak ilçe yönetimi feshedilirken, eski yöneticilerinden Ramazan Ayva’nın kurucu başkan olarak atadığı belirtildi.

Bozüyük MHP İlçe Başkanı görevden alındı

31 Ocak 2017 18:38

MHP Genel Merkezinin ayrıca Bilecik’te Yenipazar İlçe Başkanlığı’nı da kapatarak kurucu başkanlığa İsmail Yağar’ı atadığı öğrenildi. 

Milliyetçi Hareket Partisi’nde kurultay süreci ile başlayan muhalif hareket sonrası yapılanma devam ediyor. Son olarak MHP Genel Merkezi tarafından Bilecik’te 2 ilçede parti yönetimleri feshedildi. Kapatılan ilçeler arasında Bozüyük ve Yenipazar ilçeleri yer alırken Bozüyük ikinci kez kapatılarak kurucu başkan atanmış oldu.
Yaşanan kapatma süreci ile ilgili olarak, daha önce Bozüyük’te kurucu başkanlık görevi verilen Yılmaz Çevik’in görevden alınmasına muhaliflerle hareket etmesi ve genel merkez politikalarına uymaması gerekçe olarak gösterildi. 

İsmet Cep

Etiketler: bilecik, Bozüyük ilçesi, görevden alındı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yılmaz Çev


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!