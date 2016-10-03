Geçtiğimiz hafta Bilecik ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan öğretmenler U.M.G. ve O.H., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan öğretmenler U.M.G. ve O.H. tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin ardından tutuklanan iki öğretmen Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İsmet Cep

BİLECİK