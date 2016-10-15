Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin ilk olarak Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alındı. İfade alma işlemlerinin ardından dernek üyesi kadınlar tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 12 şüpheli kadından 4’ünün tutuklanmasına hükmetti. Şüpheli dernek üyesi kadınlardan F.S., S.Ö., E.Ö., N.C. tutuklanırken Eskişehir H tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer 8 şüpheli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmet Cep

