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Bozüyük’te bıçakla yaralama

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki taraf arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan bir kişi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.


21 Şubat 2017 12:11

Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahalle Üyük Altı Sokak’ta meydana gelen olayda, A.Ş.(24) ve dayısı H.İ.(35) ile birlikte aralarında husumet bulunan O.C.(36) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.Ş. O.C.’yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

O.C. ise A.Ş.’ye tornavida ile karşılık verdi. Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan O.C. ağır yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 

Olaya karışan A.Ş. ve H.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında olaya karışan şüphelilerden A.Ş. tutuklanarak Pazaryeri cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Olayda ağır yaralanan O.C.’nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. 

İsmet Cep
 

Etiketler: bıçak, bozüyük, yaralama


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