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Bozüyük’te FETÖ kapsamında 16 kişi gözaltında

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ‘Banu Çiçek Hanımlar Derneği’ üyesi 12 bayan gözaltına alındı. Çevre illerde yapılan operasyonlarda da 4 kişi gözaltına alınarak Bozüyük’e getirildi. İkametlerinde bulunamayan 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Bozüyükte FETÖ kapsamında 16 kişi gözaltında

12 Ekim 2016 12:41

Edinilen bilgiye göre Bozüyük ile birlikte İstanbul, Bursa, Antalya, Kayseri, Denizli ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 kişinin ikametlerinde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca arama yapılması için talimat verildi. Bozüyük dışında Antalya’da 1, Kayseri’de 1, İstanbul’da 1, Sakarya’da 1, Bursa’da 1, İnegöl’de 1 ve Denizli’de 1 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüphelinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. 4 şüpheli arama ve el koyma işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise gözaltına alınarak Bozüyük’e intikal ettirildi. Yapılan operasyonlar sonrasında Bozüyük’ten 12 ve diğer illerden 4 olmak üzere toplam 16 şüpheli ikametlerindeki aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. 

İsmet Cep
BİLECİK 


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