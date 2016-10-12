Edinilen bilgiye göre Bozüyük ile birlikte İstanbul, Bursa, Antalya, Kayseri, Denizli ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 kişinin ikametlerinde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca arama yapılması için talimat verildi. Bozüyük dışında Antalya’da 1, Kayseri’de 1, İstanbul’da 1, Sakarya’da 1, Bursa’da 1, İnegöl’de 1 ve Denizli’de 1 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüphelinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. 4 şüpheli arama ve el koyma işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise gözaltına alınarak Bozüyük’e intikal ettirildi. Yapılan operasyonlar sonrasında Bozüyük’ten 12 ve diğer illerden 4 olmak üzere toplam 16 şüpheli ikametlerindeki aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı.

İsmet Cep

BİLECİK