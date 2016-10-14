Geçtiğimiç Çarşamba günü sabah erken saatlerde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Banu Çiçek Hanımlar Derneği üyesi olan, Bozüyük’ten 12, diğer illerden ise 4 kadın, ikametlerinde yapılan aramaların ardından Bozüyük’e intikal ettirilerek gözaltına alınmıştı. Bugün Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan dernek üyeleri, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınacak olan şüphelilerin, ardından mahkemeye sevk edilecekleri belirtildi.

İsmet Cep