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Bozüyük’te FETÖ operasyonu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ‘Banu Çiçek Hanımlar Derneği’ üyeleri adliyeye sevk edildi.

Bozüyükte FETÖ operasyonu

14 Ekim 2016 12:39

Geçtiğimiç Çarşamba günü sabah erken saatlerde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Banu Çiçek Hanımlar Derneği üyesi olan, Bozüyük’ten 12, diğer illerden ise 4 kadın, ikametlerinde yapılan aramaların ardından Bozüyük’e intikal ettirilerek gözaltına alınmıştı. Bugün Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan dernek üyeleri, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınacak olan şüphelilerin, ardından mahkemeye sevk edilecekleri belirtildi. 

İsmet Cep 

Etiketler: bozüyük, fetö operasyonu


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