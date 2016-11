Edinilen bilgiye göre, değişik zamanlarda ilçenin farklı noktalarındaki ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen O.K. (29), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin başarılı çalışmaları ile yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan O.K., tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan O.K., Bilecik Cezaevi'ne gönderildi.