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Bozüyük’te ikinci 'hero' vakası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün bir genç giydiği 'hero' yazılı tişört yüzünden gözaltına alınarak savcı karşısına çıkarılmıştı. İlçede aynı olay ikinci kez tekrarlanırken tişörtü giyen genç parkta otururken gözaltına alındı.

Bozüyükte ikinci hero vakası

27 Temmuz 2017 15:15

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’te ikamet eden A.B. isimli genç üzerinde kahraman anlamına gelen İngilizce 'hero' yazılı tişört ile parkta otururken gözaltına alındı. Olay, Osmangazi parkında gerçekleşti. A.B.’nin giydiği tişörtteki 'hero' yazısını gören bir vatandaş polise ihbarda bulundu. A.B., ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen A.B.’nin ifadesi alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcı karşısına çıkarılan A.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Son günlerde sıkça gündem konusu olan İngilizce 'hero' yazılı tişörtlerin FETÖ terör örgütü reklamını ve propagandasını yapmaya yönelik bir eylem olduğu belirtilerek, gençlerin bu konuda dikkatli olmaları istendi. 

İsmet Cep


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