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Bozüyük'te intihar

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bunalım giren yaşlı adam intihar etti.


09 Kasım 2016 16:39

Edinilen bilgiye göre, Dodurga beldesinde ikamet eden Mehmet T. (77), girdiği bunalım sonucu evinde hortumla kendisini asarak intihar etti. Olayı fark eden yakınları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet T.’nin cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet T’nin cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

İsmet Cep
BİLECİK


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