Edinilen bilgiye göre dün akşam Yeni Mahalle Cırbın Sokak No 6 adresindeki binanın zemin katında meydana gelen kömürlük yangını, üst kattaki daireye de sıçradı. İhbarı alan Belediye itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına anında müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında kömürlük tamamen yanarken üst kattaki dairede ise maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapılırken, yangının çıkış sebebiyle alakalı olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.