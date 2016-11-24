Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyon lastiği hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Bursa karayolu 10’uncu kilometresindeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 20 bin TL değerinde henüz kullanılmamış kamyon lastiğini çalarak olay yerinden kaçan şüpheliler, 01 BIU 91 plakalı kamyonet ile Bozüyük-İnegöl karayolunda jandarma ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldı. Yakalanacağını anlayıp kaçmaya başlayan şüpheliler ile jandarma ekipleri kısa süreli kovalamaca yaşandı. Jandarma ekipleri, bir süre sonra H.C. (37), Ş.D. (22) ve E.G.(28) isimli şüphelileri Bozüyük-Bursa karayolunun 20'nci kilometresinde yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İsmet Cep