Edinilen bilgiye göre kaza; Bozüyük Eskişehir karayolu Toprak Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Osman Y.(43) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yoldan çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynırına, ardından yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Rüstem E.(42) ve Ali S.(34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep