Bozüyük’te şehir magandaları iş başında

Vatandaşlarımızın vergileri ile yapılmış olan ve özellikle yeşil alanlarda ve parklarda bulunan oturma grupları ve banklara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Tekke Mahalle sentetik saha yanında bulunan oturma grubu, Yediler Mahallesi’nde bulunan kamelyalara, kanal boyunda bulunan oturma bankı ve güvenlik çitlerine büyük ölçüde zarar verilirken bankların biri de kanalın içerisine atılmış halde bulundu. İlçe genelinde eş zamanlı olarak yapılan saldırılar özellikle bölgelerde oturan vatandaşlar tarafından son derece üzüntü ile karşılanırken, Bozüyük Belediyesi ekipleri tadilat ve yenileme çalışmalarına olayın hemen ardından başladı. Vatandaşlarımızın vergileri ile yapılan ve milli bir servet olan, tüm vatandaşlarımızın faydalandığı kamu mallarına zarar verenlerin yakalanması ve cezalandırılması için gerekli çalışmalar başlatılırken, belediye ekipleri bu tarz saldırılara karşı tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve böyle bir olayla karşılaştıklarında polis ya da zabıta ekiplerine bilgilendirme yapmalarını istediler.

Fatma Savaş İnal