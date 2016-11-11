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Bozüyük'te şüpheli ölüm

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir müteahhit dün gece evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Bozüyükte şüpheli ölüm

11 Kasım 2016 12:30

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da müteahhitlik işi yapan Ayvaz Alkan (50) isimli müteahhit, akrabaların bulunduğu Bozüyük’e gelerek kısa bir süre önce Tekke Mahalle Solaklar Sokaktan ev kiraladı. Akrabaları kendisinden 2-3 gündür haber alamadıklarını belirterek durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine Alkan’ın kiraladığı eve gelen polis ekipleri şahıstan ses çıkmayınca çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girdiler. Polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayvaz Alkan’ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Yapılan ilk incelemenin ardından Alkan’ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Ayvaz Alkan’ın cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkan’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken olaya karışan faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

İsmet Cep
BİLECİK 


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