Bozüyük çevre yolu Bursa kavşağında meydana gelen kazada, İzzet K.(45) idaresindeki 78 AF 987 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile kazada araç sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ayla B., Safiye Seval K. ve Harun K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep