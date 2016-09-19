Edinilen bilgiye göre; Hasan P.(43) idaresindeki 16 HZ 446 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan aynı aileden Zeynep P.(38), Arife P.(22), Arzu P.(16), Ayşenur P.(11) ve Muhammed P.(7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep