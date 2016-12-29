Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bozüyük’te yolcu otobüsü devrildi: 1 yaralı

Bozüyük’te yolcu otobüsü devrildi: 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


29 Aralık 2016 09:26

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Kütahya kavşağında meydana gelen kazada, Kütahya'dan İstanbul'a gitmekte olan Bahri D. idaresindeki 35 PK 490 plakalı yolcu otobüsü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken muavin Yücel Çetin (27) yaralandı. Yaralı Çetin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayrıca kaza sonrası otobüste bulunan yolcuların kendi imkânları ile araçtan çıkarak firmaya ait başka bir otobüs aracılığı ile yollarına devam ettikleri öğrenildi.

Diğer taraftan, sık sık kazaların meydana geldiği noktada daha önceki kazalara bağlı olarak bariyerlerin devrik olduğu ve bu nedenle otobüsün devrildiği iddia edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep
BİLECİK 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç