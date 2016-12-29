Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Kütahya kavşağında meydana gelen kazada, Kütahya'dan İstanbul'a gitmekte olan Bahri D. idaresindeki 35 PK 490 plakalı yolcu otobüsü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken muavin Yücel Çetin (27) yaralandı. Yaralı Çetin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayrıca kaza sonrası otobüste bulunan yolcuların kendi imkânları ile araçtan çıkarak firmaya ait başka bir otobüs aracılığı ile yollarına devam ettikleri öğrenildi.

Diğer taraftan, sık sık kazaların meydana geldiği noktada daha önceki kazalara bağlı olarak bariyerlerin devrik olduğu ve bu nedenle otobüsün devrildiği iddia edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep

BİLECİK