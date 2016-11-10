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Bozüyük’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bozüyükte zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

10 Kasım 2016 17:58

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi eski Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yakınlarında ilk olarak Eskişehir istikametinden Bozüyük istikametine seyir halinde olan Cenk Y. (21) idaresindeki 11 AL 102 plakalı otomobil ile İbrahim Ö.(21) idaresindeki 11 DZ 922 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hâkimiyetini kaybeden Cenk Y. idaresindeki 11 AL 102 plakalı otomobil, daha sonra park halindeki 26 HD 944, 11 DT 953 ve 11 DE 046 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonrasında 11 AL 102 plakalı araç sürücüsü Cenk Y. yaralanırken, yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. 

İsmet Cep

Etiketler: bilecik, bozüyük, zincirleme trafik kazası


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