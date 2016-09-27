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Bozüyük’te zincirleme trafik kazası, 6 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Bozüyükte zincirleme trafik kazası, 6 yaralı

27 Eylül 2016 16:10

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi Şeker Petrol Kavşağı’nda meydana gelen kazada, İsmail A. (61) idaresindeki 26 UN 567 plakalı otomobil ile Kadir S.(33) idaresindeki 26 SA 046 plakalı otomobil ve Sabri P.(41) idaresindeki 11 DE 747 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Havva A.(57), Mehmet Eymen S.(1), Furkan Efe S.(7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmet Cep 

Etiketler: bilecik, bozüyük, zincirleme trafik kazası


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