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Bozyazı'da 4 polis açığa alındı, 3 öğretmen gözaltında

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle, 4 polis memuru açığa alındı. Savcılığın talimatı ile 3 öğretmen de gözaltına alındı.

Bozyazıda 4 polis açığa alındı, 3 öğretmen gözaltında

05 Ekim 2016 12:39

Edinilen bilgiye göre, OHAL kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nde başlatılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Z.T., İ.K., F.K. ve A.T. isimli polis memurları açığa alındı.
Diğer yandan, Bozyazı’da ikamet eden 3 öğretmen de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görev yaptıkları yerlerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 

Ali Tandoğan
MERSİN


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