Edinilen bilgiye göre, OHAL kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nde başlatılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Z.T., İ.K., F.K. ve A.T. isimli polis memurları açığa alındı.

Diğer yandan, Bozyazı’da ikamet eden 3 öğretmen de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görev yaptıkları yerlerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ali Tandoğan

MERSİN