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Bozyazı'da açığa alınan 5 öğretmen daha görevlerine iade edildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan 5 öğretmen daha görevlerine iade edildi.


28 Ekim 2016 16:19

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan 5 öğretmen daha görevlerine iade edildi.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde anayasal düzeni yıkmaya yönelik darbe teşebbüsünde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, 23 Temmuz günü yürürlüğe giren 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bozyazı’da açığa alınan öğretmenlerden N.K., T.K., S.Ü., A.K. ve G.U. görevlerine iade edildi. Beş öğretmenin daha görevine iade edilmesiyle Bozyazı’da göreve iade edilen öğretmen sayısı 9’a yükseldi. 

Ali Tandoğan
MERSİN


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