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Braga, Atiker Konyaspor maçından 3 puan hedefliyor

Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro, Atiker Konyaspor'u hafife almamaları gerektiğini söyledi.

Braga, Atiker Konyaspor maçından 3 puan hedefliyor

19 Ekim 2016 21:01

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Portekiz ekibi Braga’da Teknik Direktör Jose Peseiro ve Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan basın toplantısı düzenledi. Grup aşamasının çok zor bir aşama olduğunu bildiklerini belirten Braga Teknik Direktörü Peseiro, “Maçta elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum. Gol noktasında sıkıntı çektiğimiz doğru ama forvetlerimize inancım tam. Biz sahaya bir takım olarak çıkıyoruz. Takımda forvetler gol atmazsa diğer takım arkadaşları atabilir. Forvetler her zaman gol atmazlar bazen diğer takım arkadaşlarına katkı sağlarlar ve asist yaparak gol attırırlar. Yarınki maçta gol atmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

"Her takıma saygımız vardır"
Portekizli bir basın mensubunun "Avrupa liginde Konyaspor’u en zayıf takım olarak değerlendirebilir miyiz?" sorusu üzerine Peseiro, “Her takıma saygımız vardır, bu futbolun bir ahlakıdır. Konyaspor’u da hafife almamamız gerekiyor. Evet Avrupa ligine ilk defa katılıyor olabilirler ama grup aşamasında gösterdikleri performans takdire değerdir. İstatistikler ne olursa olsun yarın ki maçta hiçbir istatistiğe bakmadan bizim sahada 90 dakika göstereceğimiz performans önemlidir. Burada bizi çok iyi bir şekilde ağırladıkları için de ayrıca minnettarım” şeklinde konuştu.

"Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım"
Braga’nın Mısırlı forvet oyuncusu Ahmed Hassan da, “Buraya performansımdan yüzde yüzünü gösteremeye geldim. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Üzerimde hiç baskı yok. Hocama da takım arkadaşlarıma da güvenim sonsuz. Gol atmayı umursamıyorum yeter ki takımım kazansın. Takımımın kazanması için de çok güzel bir şekilde oynamaya çalışacağım. Beraberlik bizim için yeterli olmayacağının farkındayım. Yarınki maçtan 3 puanla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Basın toplantısının ardından Braga maçın oynanacağı statta basına ilk 15 dakikası açık olarak gerçekleştirdiği son çalışmayla Atiker Konyapor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye çekildi. 

Etiketler: Atiker Konyaspor, Braga


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