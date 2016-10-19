UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda mücadele eden Atiker Konyaspor, grubun üçüncü maçında sahasında ağırlayacağı Braga takımı havayolu ile Konya’ya geldi. Öğleden sonra özel uçakla Konya’ya gelen Braga kafilesi hava alanında kulüp yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Portekiz temsilcisi daha sonra kendisi için hazırlanan otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti. Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro bugün saat 19.30’da maçın oynanacağı Büyükşehir Belediye Stadında bir oyuncusuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Braga takımı basın toplantısının ardından statta yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.