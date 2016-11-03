

LPG dönüşümü yapılmış her araçta standardın korunduğunu belirten BRC Türkiye distribütörü, 2A Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, “Türkiye’de LPG’li araç sayısı yüksek ve BRC olarak Honda ile birlikte bu talebi karşılamak üzere 2012 yılından bu yana fabrikadan garantili LPG opsiyonu sunuluyor” dedi.

"Türkiye, dünyanın en büyük LPG pazarları arasında"

Örücü, Türkiye'de LPG'li araç piyasasına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyanın en büyük LPG pazarlarının, Polonya, Kore ve Türkiye. Ülkemizde benzinli araçların yarısından fazlası LPG’li. Bu oran her geçen gün artıyor. Dünyanın önde gelen otomobil firmaları da bu duruma yönelik planlamalar yapıyor. Mesela Honda, LPG'li Civic Sedan satmaya 2012'de başladı. Dünyanın en güvenilir LPG dönüşüm markalarından BRC ile iş birliği yaptı. İlk planlamalarda satışların sadece yüzde 35'i BRC’li olur diye bekleniyordu ama üretimini tamamladığımız Civic Sedan'da oran en son yüzde 70'lerdeydi. Yeni Civic Sedan'da ise BRC’li oranının 55-60'larda olmasını bekliyoruz. Hazır kiti fabrikaya gönderiyoruz ve montaj fabrikadaki hatlarda yapılıyor. Yeni Civic Sedan'ın orijinal gösterge panelinde LPG göstergesi de bulunuyor.”

“LPG en tasarruflu yakıt”

Özel olarak geliştirilen yeni BRC kiti kablo, yakıt göstergesi ve ECU yazılımıyla Civic Sedan’ın teknolojik dinamikleriyle birebir uyum gösteriyor. Yeni BRC’li Civic Sedan yakıt ekonomisi sunarken performanstan hiç ödün vermiyor.

Civic Sedan, ilk etapta 125 HP üreten 1.6 litrelik benzinli motorla sunulurken, BRC'li seçenekle de satın alınabilecek. Yeni Civic Sedan'da manuel şanzımanın yanı sıra tamamen yenilenen CVT teknolojili otomatik şanzıman da tercih edilebiliyor. LPG seçeneğinin yanı sıra dünyada 4 farklı motor opsiyonuyla Civic üretimi yapan tek fabrika olma unvanına sahip olan Honda Türkiye Fabrikası'nda, ilerleyen zamanlarda 1.5 litre benzinli turbo ve 1.6 litre dizel motor seçenekleri eklenecek. Global platform kullanılarak üretilen yeni BRC’li Civic Sedan 3 +3 yıl ya da 150 bin kilometre fabrika garantisi ile satışa sunuluyor.