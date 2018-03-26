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Breeze de Mar Orlando Gayrimenkul Projesi Adana’da yatırımcılarla buluştu

Akpınar Şirketler Grubu iştiraki GAOK Invest LLC tarafından yapılan Breeze de Mar Orlando Gayrimenkul Projesi, Adana’da yatırımcılarla buluştu.

Breeze de Mar Orlando Gayrimenkul Projesi Adanada yatırımcılarla buluştu

26 Mart 2018 10:15

Almanya’da faaliyet gösteren ve birçok projeye imza atan Akpınar Şirketler Grubu iştiraki GAOK Invest LLC tarafından yapılan Breeze de Mar Orlando Gayrimenkul Projesi Adana’da yatırımcılarla buluştu. ABD’nin Florida Eyaleti Orlando bölgesinde ilk etabı 2018 yılının Aralık ayında tamamlanacak olan projede geçtiğimiz günlerde teminat mektubu veya kefalet sigortası anlamına gelen ‘Surety Bond’lar yatırımcılara verilmişti. GAOK Invest LLC CEO’su Gürkan Akpınar söz konusu basın toplantısında, “‘Surety Bond’un Türkiye’de teminat mektubu veya kefalet sigortası gibi bir adlandırması buluyor. Yatırım riskini sıfıra indiriyor. Yatırımcı için bu çok önemli bir unsur. Sonuçta Amerika gibi bir yerde proje yapılıyor, herkesin sorduğu soru; ‘Bizim paramızın güvencesi nedir?’.Yatırımcılarımızdan bu tip soruları aldığımız için surety bond olayını geliştirdik” diyerek açıklama yapmıştı.

Teminat mektubu bu kez de Adana’da verildi 

Adana Çukurova bölgesinde bulunan yatırımcılar ile bir araya gelen Breeze de Mar yöneticileri yapılan toplantı ile projede yatırım yapan müşterilerine teminat mektubu teslimini gerçekleştirdi. 

GAOK Invest LLC CEO Akpınar, “Çukurova bölgesinde tahmin ettiğimizden fala satış gerçekleştirdik konut alanlar ilk tercihlerinin eğitim, doğa ve hava şartları olduğunu söyledi, yakın zaman da Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep vb. illerde Teminat mektubu teslimlerimiz gerçekleşecek” dedi. 

CNR Emlak Fuarın’ da Serdar Ortaç ve Ebru Akel’in katılımı ile temel atma töreninin canlı yayın ile yapıldığı Breeze de Mar, Disney Shop, Disney Eğlence merkezi, NASA Uzay Üssü gibi Orlando’nun outlet alışveriş ve eğlence merkezlerinin tam ortasında yer alıyor.  

 

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