İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Brexit Bakanı: 'Kritik tarih 21 Kasım'

Brexit Bakanı: 'Kritik tarih 21 Kasım'
Brexit Bakanı: 'Kritik tarih 21 Kasım'

İngiltere Brexit'ten Sorumlu Devlet Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla ilgili müzakerelerde 21 Kasım’da bir anlaşmaya varmayı “umduğunu” söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması süreci “Brexit” bilmecesi yakın zamanda çözülebilir. Brexit'ten Sorumlu Devlet Bakanı Dominic Raab, Brexit Komisyonundaki milletvekillerine mektup göndererek süreçle ilgili görüşlerini sundu. Raab yazdığı mektupta, “Anlaşmanın kesinleştiğini komiteye duyurmaktan mutluluk duyacağım, şimdilik 21 Kasım tarihinin uygun olabileceğini umuyorum” dedi. Mektupta, “Farklılıklarımıza rağmen, konu üzerinde anlaşmaya uzak değiliz” ifadesini kullanan Raab, anlaşmada büyük mesafe kat edildiğini söyledi. Bakan Raab'ın açıklamalarını, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt mecliste yaptığı konuşmada dile getirerek, “İlerleme kaydettik, şu anki durumumuz cesaretlendiricidir” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık Kasım ayını teyit etmedi
Başbakan Theresa May'in Sözcüsü ise 21 Kasım tarihini teyit etmedi. Sözcü, “En kısa sürede bir anlaşmaya varmayı umuyoruz” demekle yetindi. Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Fransa ve İrlanda Dışişleri Bakanları Jean-Yves Le Drian ile Simon Coveney, müzakerelerin “gerçekleşmeye yakın" olduğunu söyledi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, “Kasım ayında bir anlaşmaya varılırsa, müzakere ekibi gelecek haftaya hazırlıklı olmalı” diye konuştu.  

Selçuk Tekatlı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.