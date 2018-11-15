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Brexit Bakanı Raab istifa etti

Brexit Bakanı Raab istifa etti
Brexit Bakanı Raab istifa etti

Avrupa Birliği ve İngiltere arasında Brexit anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlanmasının ardından İngiltere Bakanı Dominic Raab, istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere'nin AB ile Brexit konusunda anlaşması istifa getirdi. İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab, istifa ettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Theresa May'in kabinesinden Brexit Bakanı Dominic Raab AB ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti. Avrupa Birliği (AB) Başkanı Donald Tusk, Brexit Baş müzakerecisi Michel Barnier'le görüştükten sonra olağanüstü bir durum olmaması halinde taslak anlaşmasını onaylamak ve resmi hale getirmek üzere 5 Kasım'da AB Liderler Zirvesi yapılacağını açıklamasının ardından Brexit Bakanı Raab istifa etti. 

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. Ayrılmanın 29 Mart 2019'da gerçekleşme bekleniyor.  

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