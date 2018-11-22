Brexit taslağında anlaşmaya varıldı

Avrupa Konseyi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması anlaşmasında (Brexit) prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yayınlanan beyannamede, ticaret, güvenlik ve diğer konuların nasıl yürütüleceği konusunda prensipte anlaşıldığı ifade edildi. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 üye ülkeye AB ve İngiltere ilişkilerinin gelecekte nasıl olacağına dair Siyasi Beyanname'nin taslağını gönderdim. Komisyon Başkanı da müzakerecilerin seviyesinde karara varıldığını ve liderlerin onayına tabi olarak, siyasi düzeyde prensipte mutabık kalındığını bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

Brexit ve Siyasi Beyanname, pazar günü yapılacak bir AB zirvesinde imzalanırsa, İngiltere Başbakanı Theresa May, hükümetinin çoğunlukta olduğu Birleşik Krallık Parlamentosunda taslağı anlaşmaya dönüştürecek.

İngiltere ve Avrupa Birliği halihazırda ayrılmanın 29 Mart 2019'da gerçekleşeceği konusunda anlaşmaya varmıştı.