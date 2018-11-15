Brexit taslak anlaşması AB Komisyonu'na derin nefes aldırdı

AB Komisyonu, 585 sayfalık bir belgeden oluşan anlaşmanın taslak metnini kendi sitesinde yayınlarken, Başbakan Theresa May'in Perşembe günü, mecliste yapacağı toplantıda anlaşmaya ilişkin ayrıntıları vermesi bekleniyor.

Bugün Downing Caddesi üzerinde yeralan rezidansı önünde basının karşısına çıkan Başbakan May, “Kabine ortak bir kararla, AB'yi terk etme taslağını ve siyasi beyanname taslağını onaylamıştır” açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yapan AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden düzenli olarak geri çekilmesi konusundaki görüşmelerde belirleyici bir ilerleme kaydedildiğini tespit etmek üzere AB Konseyi'ne 50. maddeyi tavsiye eden AB Konsey Başkanı'na bir mektup gönderdiğini ifade etti.

Belirleyici bir adım

AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier ise iki tarafın anlaşmaya varmasını “Belirleyici bir adım” olarak değerlendirdi. Barnier, “Bu anlaşmaya doğru ilerlerken, önemli bir mesafe katettik. İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında bir sert bir sınırdan kaçınmak üzere bir çözüm bulundu.” dedi.

AB Komisyonu açıklamayı resmen duyurdu

AB Komisyonu, anlaşma sonrası resmi sitesinde “AB Komisyonu, AB Konseyi'ne Brexit müzakerelerinde kararlı bir ilerleme yapıldığını fark etmesi için tavsiyede bulunuyor” başlığıyla bir metin yayınlayarak, AB Komisyonu ve Birleşik Krallık müzakerecilerinin 50. madde müzakerelerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Komisyon tarafından yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı:

“Geri Çekme Anlaşmasının tüm yönleri müzakereciler düzeyinde sonuçlandırıldı ve kararlaştırıldı. Bu anlaşma müzakerelerde belirleyici bir adımdır. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden düzenli olarak geri çekilmesi konulu müzakerelerde, geri çekilme anlaşması konulu müzakerelerin sonuçlandırılmasına ve bir sonraki aşamaya karar verilmesine yönelik müzakerelerde belirleyici bir ilerleme kaydedildiğini tesis etmek üzere Avrupa Konseyi'ne tavsiyede bulunmuştur. Müzakereciler, gelecekteki AB-İngiltere ilişkilerine dair siyasi deklarasyonun bir taslağını da kabul ettiler.”

Çekilme Anlaşması'nın, Birleşik Krallık'ın AB'den çekilmesinin tüm unsurlarını kapsadığına dikkat çekilirken, bunların vatandaş hakları, finansal anlaşma, geçiş dönemi, yönetim, İrlanda Protokolleri, Cebelitarık, Kıbrıs ve diğer ayrılık sorunlarından oluştuğu belirtildi.

Sonraki adımlar

Bundan sonra atılacak adımla ilgili bilgi veren Avrupa Komisyonu, AB ve İngiltere müzakerecilerinin, bugün yayınlanan anayasaya dayanarak gelecekteki ilişkiler çerçevesi hakkında politik beyanat çalışmalarını sürdüreceklerine dikkat çekerken, “27 Devlet veya Hükümet Başkanının toplanacağı konusunda kararı vermek Avrupa Konseyi Başkanı'na kalmıştır. Geri çekilme sözleşmesini onaylamak ve gelecekteki ilişkilere ilişkin çerçeve üzerindeki ortak siyasi beyannameyi onaylamak Avrupa Konseyi'ne kalmıştır.” açıklamasına yer verdi.

Cafer Yıldırımer

