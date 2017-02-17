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Brezilya Büyükelçisinden iş birliği çağrısı

Brezilya Büyükelçisi Eduardo Gradilone, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Gradilone, ziyaretinde Türk iş adamlarına iş birliği çağrısında bulundu.


17 Şubat 2017 11:16

Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği görevine iki ay önce atanan Eduardo Gradilone, ilk oda ziyaretini Ankara Ticaret Odasına gerçekleştirdiğini söyleyerek, hem Brezilya hem de Türkiye’nin ticari ilişkileri artırma konusunda istekli olduğunu dile getirdi. Gradilone, “Elçiliğimizin bu dönemdeki hedefi ticareti artırmak. Ankara Ticaret Odasıyla bu manada iş birliği yaparak ticareti ve yatırımları artırmak istiyoruz. Her iki ülkenin tarım, otomotiv gibi ortak noktaları var” diye konuştu.

Büyükelçi Gradilone, dünya ekonomisinde söz sahibi oldukları soya ve kahve gibi ürünlerin fiyatlarındaki düşüşlerin Brezilya ekonomisini olumsuz etkilediğini ancak önümüzdeki yıl yüzde 1’lik bir büyüme beklediklerini vurguladı.

Büyükelçi Gradilone’a yeni görevinde başarılar dileyen ATO Başkanı Baran, 2 trilyon dolar ticaret hacmine sahip Brezilya’nın dünyanın yedinci büyük ekonomisi olduğunun altını çizdi. Baran, “Ankara’nın Brezilya’ya ihracatı 2015 yılında 25,7 milyon dolar, 2016 yılında ise 20,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret odalarını ağırlayıp iş birlikleri yapabiliriz. Fuarlara beraber katılabiliriz” dedi.

Her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyleyen Baran, “Güzel günleri daha çok çalışarak ve ticareti artırarak göreceğiz” diye konuştu.  

Etiketler: ankara, Brezilya, Brezilya Büyükelçisi, Eduardo Gradilone


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