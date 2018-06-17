Brezilya İsviçre canlı izle TRT 1 Brezilya İsviçre maçı kaç kaç?

Brezilya İsviçre canlı izle TRT 1 linki ile karşınızdayız. Heyecanla beklenen 2018 Dünya Kupası başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ilk maçında İsviçre ile karşılaşıyor. Bu önemli karşılaşmanın tüm detaylarını ve maç sonlanır sonlanmaz da Brezilya İsviçre maçının geniş özeti ve gollerini bu ekrandan izleme şansına sahip olabilirsiniz.İşte mücadeleye dair notlar...

Brezilya - İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dünya Kupası'nın bir önceki ev sahibi Brezilya da Rusya'da ilk maçına çıkacak ve İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Rostov Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı skor takibi ve geniş özeti golleri bu sayfamızda yer alacak.

Brezilya Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

Savunma: Danilo (Manchester City), Marquinhos, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho, Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

Forvet: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (Paris Saint-Germain), Taison (Shakhtar Donetsk)

İsviçre'nin Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Roman Buerki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Leipzig), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach)

Savunma: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Jacques-Francois Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schaer (Deportivo La Coruna)

Orta saha: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim)

Forvet: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica)

İsviçre'nin Dünya Kupası geçmişi

Daha önce Dünya Kupası finallerine 10 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010 ve 2014) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor. Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006 ve 2014'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası'nda çıktığı 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 45 gol atıp, kalesinde 59 gol gördü.

