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Brezilya Kosta Rika Canlı İzle | TRT 1 canlı yayın izle

Dünya Kupası E grubunda ikinci maçlar başlıyor. İlk maçta İsviçre ile berabere kalarak Dünya Kupası'na istediği gibi bir başlangıç yapamayan Brezilya, ilk maçında Sırbistan'a mağlup olan Kosta Rika ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Brezilya Kosta Rika canlı izleme linki için haberimizden faydalanabilirsiniz...

Brezilya Kosta Rika Canlı İzle | TRT 1 canlı yayın izle

22 Haziran 2018 15:00

Brezilya Kosta Rika canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Dünya kupasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki ikinci maçlar oynanırken favori Breizlya'nın da yer aldığı E Grubundaki maçlar bugün oynanancak. İlk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya turnuvaya istediği gibi bir başlangıç yapamayarak futbolseverleri şaşırttı. Kosta Rika da ilk maçında istediği sonucu alamayarak Sırbistan'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Gruptan çıkma adına iki takım içinde hayati öneme sahip olan maçta iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Brezilya Kosta Rika canlı izle linkine ve maç ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Brezilya Kosta Rika saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Saat 15:00'te başlayacak mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanllarından canlı yayınlanacak.

Brezilya Kosta Rika canlı izle

Aralarında oynadıkları maçlar

Kosta Rika'yla oynadığı 10 maçın dokuzundan galibiyetle ayrılan Brezilya, rakibine sadece Mart 1960'taki hazırlık maçında yenildi. İki ülke, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelirken; bu turnuvada daha önce oynanan iki maçı da Brezilya kazandı.

TRT 1 4K NASIL İZLENİR?

Kişilerin 4K yayınları izleyebilmesi adına bu teknolojiyi destekleyen uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekir.

Son dönemlerin en büyük yeniliklerinden birisi olarak görülen 4K yayınlarda giderek artan bir kullanım oranının olması teknolojinin daha da yaygınlaşmasını sağlıyor. Özellikle geliştirilen yeni iş birlikleri ile birlikte 4K çözünürlüğünün desteklendiği içeriklerin artması kullanıcıları da 4K'ya geçiş noktasında teşvik edici oluyor.

TRT 4K FREKANS


TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000
Frekans: 12123 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
Türksat 4A Batı
42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6
Türksat 3A Doğu
42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6
Eutelsat 7A
7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4
Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4
TRT 4K PLATFORM KANALLARI
Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV
23 426 22 22 S 04

Günün programı

 

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