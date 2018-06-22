Brezilya Kosta Rika Canlı İzle | TRT 1 canlı yayın izle

Brezilya Kosta Rika canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Dünya kupasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki ikinci maçlar oynanırken favori Breizlya'nın da yer aldığı E Grubundaki maçlar bugün oynanancak. İlk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya turnuvaya istediği gibi bir başlangıç yapamayarak futbolseverleri şaşırttı. Kosta Rika da ilk maçında istediği sonucu alamayarak Sırbistan'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Gruptan çıkma adına iki takım içinde hayati öneme sahip olan maçta iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Brezilya Kosta Rika canlı izle linkine ve maç ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Brezilya Kosta Rika saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Saat 15:00'te başlayacak mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanllarından canlı yayınlanacak.

Aralarında oynadıkları maçlar

Kosta Rika'yla oynadığı 10 maçın dokuzundan galibiyetle ayrılan Brezilya, rakibine sadece Mart 1960'taki hazırlık maçında yenildi. İki ülke, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelirken; bu turnuvada daha önce oynanan iki maçı da Brezilya kazandı.

TRT 1 4K NASIL İZLENİR?

Kişilerin 4K yayınları izleyebilmesi adına bu teknolojiyi destekleyen uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekir.

Son dönemlerin en büyük yeniliklerinden birisi olarak görülen 4K yayınlarda giderek artan bir kullanım oranının olması teknolojinin daha da yaygınlaşmasını sağlıyor. Özellikle geliştirilen yeni iş birlikleri ile birlikte 4K çözünürlüğünün desteklendiği içeriklerin artması kullanıcıları da 4K'ya geçiş noktasında teşvik edici oluyor.

TRT 4K FREKANS



TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı

42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu

42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A

7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4

Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4

TRT 4K PLATFORM KANALLARI

Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV

23 426 22 22 S 04

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