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Brezilya, Peru sınırındaki 432 kütüğe el koydu

Brezilya, Peru sınırında bulunan Rio Javari Nehri kıyısındaki 432 kütüğe el koydu.


16 Şubat 2017 11:13

Brezilya Yenilebilir Enerji kaynakları ve Çevre Enstitüsü, Ibama, Brezilya Askeri Kuvvetleri, Federal Polis ve Amazon Askeri Polisinin de katılımıyla, Brezilya’nın Peru sınırındaki Rio Javari nehri kıyısındaki 432 kütüğe el kondu.

Amazon Nehri yakınındaki Benjamin Constant şehrine getirilen kütükler hibe edilene kadar Brezilya askeri tarafından korunacak. El konulan kütükler arasında bir çok tropikal ve yerel olan ağaç yer alıyor.

Ülkede yetiştirilmesi veya ülkeye sokulması özel izne tabi olan Sedir ağacı da el konulan ağaçlar arasında bulunuyor.

Bu ağaç Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki tükenmekte olan bitkiler listesinde yer alıyor. 

Etiketler: Brezilya, kütük, peru, Rio Javari Nehri kıyısı


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