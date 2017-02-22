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Brezilya'da 20 milyon dolarlık soygun

Brezilya’da son yılların en büyük soygununda Amerikan devi Brink’s’in hangarından 20 milyon dolar çalındı.

Brezilyada 20 milyon dolarlık soygun

22 Şubat 2017 11:54
Brezilya'da 20 milyon dolarlık soygun - Tıkla İzle

Brezilya’da 20 profesyonel silahlı soyguncu, taşımacılık hizmeti sunan Amerikan devi Brink’s’in Pernambuco eyaletindeki hangarından 20 milyon dolar çaldı.

Bu rakam 2005 senesinden bu yana yapılan en büyük soygun oldu. Eyalet güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, soyguncuların Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Recife’deki (Pernambuco) hangara farklı araçlarla gittiği ve patlayıcılar aracılığıyla duvarlardan birini patlatarak içeri girdiği ifade edildi. Soyguncuların soygunu gizlemek için çok iyi çalıştıkları ve bunu iyi hazırlanmış bir planla gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Hırsızların soygundan kısa bir süre sonra bir polis kontrol noktasından geçerken oradaki polislerle çatışmaya girdikleri ve üç polisin yaralandığı ifade edildi. Recife’ye yakın olan De la Estancia sakinlerinin ise yaşanan patlama ve çatışma seslerinden dolayı tedirgin oldukları belirtildi.

Ülke tarihinin en büyük soygununun yaşandığı 2005 yılında Fortaleza Merkez Bankasından yaklaşık 55 milyon dolar çalınmıştı. 

Etiketler: Brezilya, Brink’s, soygun


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