Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Brezilya’da 3.6 milyon kişi yoksulluk sınırının altına iniyor

Brezilya’da 3.6 milyon kişi yoksulluk sınırının altına iniyor

Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, yıl sonuna kadar Brezilya’da 3.6 kişinin yoksulluk sınırının altında kalacağı tahmin ediliyor.

Brezilyada 3.6 milyon kişi yoksulluk sınırının altına iniyor

15 Şubat 2017 11:19

Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapor, Brezilya’da onlarca yıldır devam eden ekonomik krizde 2017 yılının sonuna kadar 3.6 milyon Brezilyalının yoksulluk sınırının altına ineceğini ortaya koydu.

Banka, sosyal refah programı Bolsa Familia’nın önümüzdeki aylarda bu durumu geçici olarak gizleyeceğini iddia etti fakat bu durum hükümet tarafından reddedildi. Raporda Brezilya’daki mevcut ekonomik krizin süresi ve büyüklüğü, uygulanmakta olan Bolsa Familia programını genişletilmesi için bir fırsat olduğu ifade edildi.

Süren kriz nedeniyle 810 bin ve 1.16 milyon ailenin sosyal yardım programına eklenmesine neden olacağı aktarıldı. Raporda, yoksulluk sınırının altında kalması beklenen “yeni yoksulların” kentsel bölgelerden olacağı ifade edildi.

Zirai ve İctimai Reform Bakanlığı, hükümetin Bolsa Familia programından halihazırda 14 milyon kişinin yararlandığını ortaya koydu.

2006 yılında İşçi Partisi tarafından başlatılan Bolsa Familia Refah Programı kapsamında düşük gelirli ailelere nakit yardımında bulunuluyor.

Etiketler: Brezilya, Dünya Bankası, yoksulluk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!