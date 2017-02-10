Cumartesi günden itibaren polisler çalışmazken, aileleri de polis merkezlerinde protesto gösterilerinde bulundu ve araçların devriye gezmelerini engelledi.

Askeri polis, günün büyük bir kısmında şehrin asayişini sağlamaktan sorumlu. Askeri statüleri gereği, Brezilya’da askeri polis görevlilerine grev hakkı verilmiyor.

Yakalanmaları halinde işten atılıyor ve iki yıl hapisle cezalandırılıyor. Şehirde sivil polis güçleri, grevde olmamalarına rağmen grevdeki askeri polise destek verdiğini açıkladı.

5 GÜNDE 110 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Askeri polisin greve başladığı 5 gün içinde 110 kişi öldürüldü. Askeri polis grevinin soygun ve yağmaları artırdığı kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şehirde bir ayda en fazla yirmi cinayet vakası olmasına rağmen askeri polis grevi sebebiyle bir günde 40 cinayet vakasının tespit edildiği belirtildi.



Espiritto Santo Eyaletinin başkenti olan Vitoria’da şiddet dalgası sebebiyle şehirde kaos oluştu. İş yerleri ve okullar kapatıldı. Otobüs seferleri durduruldu.

