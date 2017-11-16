Diğer
Kategoriler

Brezilya’da Corinthians şampiyon

Brezilya Serie A'da 35. hafta karşılaşmasında Corinthians, Fluminense'yi 3-1 mağlup etti. Corinthians aldığı bu sonuçla sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

Brezilyada Corinthians şampiyon

16 Kasım 2017 11:00

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Jo ve Colin Kazım’ın da kadrosunda bulunduğu Corinthians, Brezilya Seri A'da şampiyon oldu. Fluminense’yi 3-1 mağlup ettiği maçta sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Corinthians’da eski Galatasaraylı Jo, 2 gol attı. Aldığı bu sonuçla puanını 71’e yükselten Corinthians, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 10’a çıkartarak şampiyon oldu.

7. kez Brezilya Seri A’da şampiyon olan siyah-beyazlı ekip diğer 6 şampiyonluğunu 1990, 1998, 2005, 2011 ve 2015 yıllarında elde etmişti. 

Etiketler: Brezilya, Corinthians

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç