Brezilya’da Corinthians şampiyon

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Jo ve Colin Kazım’ın da kadrosunda bulunduğu Corinthians, Brezilya Seri A'da şampiyon oldu. Fluminense’yi 3-1 mağlup ettiği maçta sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Corinthians’da eski Galatasaraylı Jo, 2 gol attı. Aldığı bu sonuçla puanını 71’e yükselten Corinthians, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 10’a çıkartarak şampiyon oldu.

7. kez Brezilya Seri A’da şampiyon olan siyah-beyazlı ekip diğer 6 şampiyonluğunu 1990, 1998, 2005, 2011 ve 2015 yıllarında elde etmişti.