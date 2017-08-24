Diğer
Kategoriler

Brezilya’da feribot faciası: 22 ölü

Brezilya’da dev bir dalganın çarpması sonucu alabora olan feribottaki en az 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilyada feribot faciası: 22 ölü

24 Ağustos 2017 21:43

Brezilya’nın Bahia eyaletinin başkenti Salvador kentinde, bir feribotun batması sonucu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtarma ekipleri ve özel teknelerin çalışmaları sonucunda yaklaşık 90 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Feribotun, popüler turist bölgesi Bahia eyaletindeki Itaparica adasından kısa bir mesafe için hareket ettiği bildirildi. Batan feribottan kurtulan yolcular, dev bir dalga çarpması sonucu feribotun alabora olduğunu söyledi.

Öte yandan, bugün yaşanan kazanın bu hafta Brezilya’daki ikinci önemli feribot kazası oldu. Salı günü, Xingu nehrinde bir feribotun batması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetmişti.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç