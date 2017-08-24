Brezilya’da feribot faciası: 22 ölü

Brezilya’nın Bahia eyaletinin başkenti Salvador kentinde, bir feribotun batması sonucu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtarma ekipleri ve özel teknelerin çalışmaları sonucunda yaklaşık 90 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Feribotun, popüler turist bölgesi Bahia eyaletindeki Itaparica adasından kısa bir mesafe için hareket ettiği bildirildi. Batan feribottan kurtulan yolcular, dev bir dalga çarpması sonucu feribotun alabora olduğunu söyledi.

Öte yandan, bugün yaşanan kazanın bu hafta Brezilya’daki ikinci önemli feribot kazası oldu. Salı günü, Xingu nehrinde bir feribotun batması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetmişti.