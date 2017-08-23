Brezilya’da tekne battı: en az 7 ölü

Dün gece Brezilya’nın kuzeyindeki Para eyaletinde Xingu nehrinde 70 kişiyi taşıyan bir teknenin battığı, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi. Para eyaleti güvenlik ofisi tarafından yapılan açıklamada, 25 kişinin kurtarıldığı ve diğerlerinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Portekiz'in Alentejo bölgesindeki Santarem belediyesinden yola çıkan teknenin Para eyaletindeki Vitoria do Xingu kentine hareket ettiği belirtildi. Teknenin batma nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, polisin teknenin fazla yolcu almış olma ihtimalini araştırdığı belirtildi.