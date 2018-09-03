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Brezilya'daki 200 yıllık müze cayır cayır yandı

Brezilya’da bulunan 200 yıllık Ulusal Müze dün alev alev yandı. Müzede Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti de dahil çok sayıda değerli parça zarar gördü.

Brezilyadaki 200 yıllık müze cayır cayır yandı

03 Eylül 2018 11:39

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde bulunan 200 yıllık Ulusal Müze’de dün, ziyaretçilere kapalı olduğu sıralarda yangın çıktı. Ülkedeki en eski bilim kurumu henüz belirlenemeyen bir nedenle cayır cayır yandı. Müzede, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti de dahil çok sayıda değerli parça zarar gördü. Portekiz Kraliyet Ailesi’nin de konutu olarak kullanılan binada çıkan yangında yaralanan olmadı. Müzenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla parça bulunuyor. Müzede, Brezilya tarihine ait binlerce parçanın yanı sıra Mısır'a ait çok sayıda arkeolojik eser de bulunuyor.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.  

 

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