Alanyasporlular Derneği (ASDER), Aytemiz Alanyaspor'un kazanabilmesi ve ligde uzun süredir gol atamayan Vagner Love için yarın akşam dernek lokalinde ve profesyonel imam eşliğinde "Vagneer Love'a gol attırma duası" düzenleneceğini duyurdu. Etkinlikte yapılacak dua sırasında Vagner Love'ın önceki takımlarında attığı goller de dev ekranda gösterilip, her gol sonunda "amin" denilecek. Duanın ardından lokum-bisküvi dağıtacak.

7 maçtır gol atamıyor

Alanyaspor'un en büyük transferi olarak tarihe geçen Vagner Love, Süper Lig'e çıkan takım için flaş transfer olarak gösterilmişti. Ancak ligin 9. haftası sona ermesine rağmen ilk iki maçta oynamayan Love, oynadığı 7 maçta sayısız pozisyona girmesine rağmen henüz golle tanışamadı.