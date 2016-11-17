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Brezilyalı Nunes Do Nascımento Müslüman oldu

Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Fransa’da yaşayan Nunes Do Nascımento, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Dilara ismini aldı.

Brezilyalı Nunes Do Nascımento Müslüman oldu

17 Kasım 2016 13:49

İl Müftülüğüne Müslüman olmak için müracaat eden Nunes Do Nascımento, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Nunes Do Nascımento, ismini de Dilara olarak değiştirdi. Dilara’nın ihtida merasimine eşi Süleyman Tamer, kayınvalidesi Şemsi Tamer, İl Müftü yardımcıları Mahmut Taşyapan ve Atıf Akşit iştirak etti.

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasimi İl Müftüsü Güven’in, İslam Dini’nin temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Dilara’nın kelime-i şehadet getirmesi ve yapılan dua ile son buldu.

İhtida töreni sonrasında İl Müftüsü Güven, Dilara’ya “İhtida Belgesi”ni ve Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim Meali, Aile İlmihali ve İslam İlmihali hediye etti.

İhtida töreni esnasında Portekizce’den tercüme işini, Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası öğrencilerinden olan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan Gine Bissau’lu Seyyidina Ömer yaptı. 

Etiketler: Müslüman oldu, Nunes Do Nascımento


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