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Brezilyalı turistler gece yarısı şoku yaşadılar

Brezilyalı turistler gece yarısı şoku yaşadılar
Brezilyalı turistler gece yarısı şoku yaşadılar

Beyoğlu'nda ülkelerine gitme hazırlığı yapan 2 Brezilyalı turist gece yarısı hırsızlık şoku yaşadı. Kaldıkları apart hotelde pencereden içeri giren hırsızla erkek turist arasında çıkan arbedede turist gözünden yaralanırken, hırsız turistlerden çaldığı cep telefonlarıyla kayıplara karıştı.

Olay, gece yarısı Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Elektrik Sokak'ta bulunan bir apart hotelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde hotelin önüne gelen 4 hırsızdan biri pencerenin demir korkuluklarını kırarak içeri girdi. O esnada içeride bulunan biri erkek biri kadın Brezilyalı 2 turist seslere uyandı. Odada çıkan seslere uyanan erkek turist, karşısında hırsızı görünce aralarında arbede yaşandı. 

Hırsız ile aralarında yaşanan arbede sonucu Brezilyalı turist gözünden yaralandı. İçeriden turistlerin telefonlarını alan hırsız da tekrar camdan çıkarak kaçtı. Olayın şokunu atlatan turistler bir süre sonra dışarı çıkarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

Turistlerin de 1haftadır İstanbul'da oldukları ve bugün ülkelerine dönecekleri öğrenildi.  

Murat Horoz

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