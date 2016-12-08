UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Feyenoord, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollanda ekibinin teknik adamı Van Bronckhorst, defansta çok büyük hatalar yaptıklarını belirterek, "Çıkarken top kaptırdık ve bu da bize pahalıya mal oldu. İkinci yarıya iyi başladık. Neredeyse golü buluyorduk. Şans bizden yana değildi. Takım olarak bugün iyi değildik ama Fenerbahçe'yle oynadığımızı da göz önünde bulunduralım. Kalitemiz iyi değildi ve mağlup olduk" diye konuştu.