Bronzluk için kullanılan kakao yağının bilinmeyen etkileri

Aksu Vital Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, cilde bronzluk vermek için kullanılan kakao yağı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kakao (theagurama); 4-8 metre boyunda Sterculiaceae familyasından geldiğini kaydeden Yaman, çikolata yapımında kullanıldığını söyledi. Kakao, sıcaklığın +5 derecenin üzerinde olduğu yerlerde, Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Hint adaları olmakla beraber, tropiklerin genelinde yetiştiğini bildiren Yeliz Yaman, "5-6 yaşına gelen bitki tohumları artık kakao olmaya hazır haldedir. Kakao yağından bahsetmek gerekirse; solgun sarı renkli, yenebilir bir yağdır. Kakao tozu ise, zamanla kakao yağı ile karıştırılarak bugünkü çikolata olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat çikolata olabilmesi için meyve fermantasyona bırakılır. Fermantasyon sonucunda acı lezzet gider, yerini doğal ve hoş kokusunu bırakır. Araştırmalar sonucunda, kakao yağı ile aynı fiziksel özelliğe sahip başka herhangi bir yağ bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

Kakao yağının cilt ve saç bakımındaki önemi

Yaz mevsiminde bronzluk için kullanıldığı bilinen kakao yağı aslında her mevsim için önemli bir cilt bakımı desteği verdiğini belirten Yaman, "Kakao yağının içerisinde bol miktarda E vitamini bulunur. Bu sayede, cildin nemini kaybetmesini engeller ve cildin nem dengesini koruyarak yumuşak bir cilde sahip olunmasını sağlamaktadır. Ayrıca etkili içeriği sayesinde; yaz, kış dudak çatlamalarına karşı koruma sağlamaktadır. Hamilelik sırasında ve sonrasında bölgesel çatlakların ve cilt bozukluklarının giderilmesinde kullanılabilir. İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde pek çok sağlık sorunlarında destekleyici olarak kullanılır. Kakao yağının içerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmadığından dolayı cildi tahriş etmez ve yan etkilere neden olmaz. Güneş sonrası nemini kaybeden ve kuru cildin tedavisinde kullanılan kakao yağını, havuç ve susam yağı ile karıştırarak cildinize olan etkisini daha çok arttırabilirsiniz. Böylece güneşten gelen zararlı ışınlara karşı koruma sağlayabilirsiniz. Kakao yağı, saçlarınızın yumuşak ve doğal parlaklığa kavuşması içinde önemli etkilere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yaman, kakao yağının fitokimyasallarında 30'dan fazla fitosterol ve triterpenalkol bulunduğunu belirterek, bu maddelerin en önemli özelliğinin antibakteriyel etkiye sahip olmaları ve yara iyileştirici etkisi ile öne çıktığını kaydetti.