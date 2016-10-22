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Broşür kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu yaralandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde broşür dağıtmak isteyen bir kişi apartmanda görevli kapıcı ve oğlunu silah ile yaraladı.

Broşür kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu yaralandı

22 Ekim 2016 19:18

Edinilen bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi’nde yeni açılan bir marketin tanıtım broşürlerini dağıtmak isteyen O.Ç., girmek istediği bir sitenin kapıcısı Osman M. ve oğlu Samet M. tarafından engellendi. Broşürü dağıtan kişi ve site görevlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bırakınca iddiaya göre O.Ç, belinden çıkardığı silahla baba ve oğluna ateş etti. Olayda yaralanan Osman M. ve Samet M. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı edildi. Trabzon Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri O.Ç’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: kavga


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