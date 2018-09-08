Brüksel İslamafobi’nin merkezi haline geldi

İslamofobiye Karşı Ortak Girişimi (Collectif Contre l’İslamophobie) tarafından yapılan açıklamaya göre Belçika’nın başkenti Brüksel’de İslamafobi gün geçtikçe artıyor. Ülke genelinde Müslümanlara karşı saldırı vakalarının yüzde 40’ının gerçekleştiği Brüksel, aynı zamanda AB’nin de başkenti ve NATO’nun ana merkezi de burada bulunuyor. İslamofobiye Karşı Ortak Girişimi Başkan Yardımcısı Hajib El Haijaji, diğer Avrupalı Müslümanlar gibi Belçika’da yaşayan Müslümanların da etnik kimliklerine ve dini yaklaşımlarına bakılmaksızın iş, eğitim ve barınma alanlarında ayrımcılıklarla karşılaştıklarını açıkladı. Müslümanlara karşı önyargıların gittikçe arttığına dikkat çeken Haijaji, İslamofobi’nin ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla iç içe geçtiğini ve saldırı ve tacizlerin hem bireysel hem kurumsal olduğunu söyledi.

Brüksel’in eski belediye başkanı Yvan Mayeur’in “Bütün camiler Selefilerin (Vehhabilerin) elinde” iddiasını hatırlatan Hajib El Haijaji, bunun asılsız bir iftira olduğunun altını çizerek, Müslüman azınlığın aykırı bir toplum gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

BAŞÖRTÜLÜLERE SIK SIK SALDIRILAR YAPILIYOR

Geçtiğimiz yıl Brüksel metrosunda yaşlı bir Müslüman bayan, ırkçı bir Belçikalı tarafından “Yeter artık sizin başörtünüzden. Beyninizi uçurmak lazım” diye tehdit edilmişti. Ganshoren’de de çocuğunu okuldan alan bir anneye Taliban benzetmesi yapılmıştı. Hakaret ve saldırılar nedeniyle geçtiğimiz yıl Brüksel’de 200’ün üzerinde suç duyurusunda bulunuldu. Belçika genelinde İslamofobi vakalarının yüzde 39’u Brüksel, yüzde 16’sı Walon kesiminde ve yüzde 10’ı Flaman kesiminde yaşandı.

İnternet üzerinde İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılık hakkında suç duyurusunda bulunanların oranı da yüzde 31 oldu. Brüksel’de İslamofobi hakkında suç duyurusunda bulunanların oranının yüksek olmasının nedeni ise Brüksel’de Müslüman nüfusunun yüksek olmasından kaynaklanıyor. İslamofobi’ye maruz kalanların 4’te 3’ü kadınlardan oluşuyor.